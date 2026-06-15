Dông lốc trong đêm, tảng đá 40 tấn lăn xuống khu vực nhà dân ở Cao Bằng

Khoảng 1h15 ngày 15/6, tại xóm Tắc Kha, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, một tảng đá khoảng 15m3 nặng khoảng 40 tấn từ trên núi lăn xuống làm gẫy đổ 1 gian bên trái căn nhà gỗ của hộ ông Nông Văn Tám. Sạt lở khiến bà Hoàng Thị Lê (SN 1961) và cháu Nông Hòa Sơn (SN 2012) bị mắc kẹt trong nhà.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Quảng Uyên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường cùng với các lực lượng tại chỗ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực thiên tai.

Rất may, vụ sạt lở chỉ khiến bà Hoàng Thị Lê và cháu Nông Hòa Sơn bị xây xước nhẹ.

Ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo xã Quảng Uyên cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng để báo cáo cấp trên có phương án xử lý kịp thời và động viên gia đình di dời sang khu vực khác.

Trong chiều ngày 15/6 huy động các lực lượng vận chuyển vật dụng sinh hoạt trong gia đình đến nhà văn hóa xóm để ở tạm thời.

Tại xã Quảng Uyên, đợt mưa giông, gió lốc lần này cũng đã làm tốc 50 tấm Fibro xi măng tại mái bếp nhà văn hoá xóm Yên Lạc và gãy đổ 2,5 ha cây ngô tại xóm Đà Vỹ. Ước tính thiệt hại do đợt mưa giông, gió lốc gây ra trên 102 triệu đồng.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường:

Khoảng 1h15 ngày 15/6, tại xóm Tắc Kha, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, một tảng đá khoảng 15m3 nặng khoảng 40 tấn từ trên núi lăn xuống làm gẫy đổ 1 gian bên trái căn nhà gỗ của hộ ông Nông Văn Tám.

Rất may, vụ sạt lở chỉ khiến người trong gia đình bị xây xước nhẹ.

Lãnh đạo xã Quảng Uyên cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng để báo cáo cấp trên có phương án xử lý kịp thời và động viên gia đình di dời sang khu vực khác an toàn.

Đá lở rơi xuống đường tại tuyến đường Quang Long- Lý Quốc (Quốc lộ 4A).