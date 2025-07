Vì sao dông lốc đôi khi nguy hiểm hơn cả bão?

Người dân cần lưu ý, dông lốc, sét thường xuất hiện bất ngờ, phạm vi hẹp nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Khi có cảnh báo mưa dông thì hạn chế ra ngoài, đặc biệt là các khu vực trống trải, ven biển, trên cao; tránh trú ở dưới những cây to, cột điện, khu vực gần sông, hồ và không sử dụng thiết bị điện tử cầm tay khi đang di chuyển ngoài trời. Với người đi biển, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng về lệnh cấm ra khơi, kể cả khi thời tiết tạm thời yên ổn. Các đơn vị du lịch cần có phương án ứng phó khẩn cấp, chủ động theo dõi bản tin dự báo ngắn hạn, cảnh báo; phối hợp chặt chẽ với cơ quan khí tượng để cập nhật thông tin nhanh chóng. Nếu dông lốc xảy ra khi đang di chuyển trên đường, cần tìm nơi trú ẩn an toàn (trong nhà kiên cố, tránh xa cây to, cột điện, nơi trống trải). Tuyệt đối không dùng điện thoại di động ngoài trời, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào bằng kim loại; ngắt thiết bị điện không cần thiết, tránh sét đánh lan truyền qua đường dây điện.