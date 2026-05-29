Theo chân cán bộ Công an tới 'điểm nóng' phố cà phê đường tàu

"Phố cà phê đường tàu" bắt đầu hình thành từ năm 2017, kéo dài khoảng 2km dọc theo tuyến đường sắt Bắc - Nam, đi qua ba phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội).

Mỗi ngày, nơi đây có 6-8 chuyến tàu chạy qua. Việc ngồi uống cà phê hay check-in sát cạnh đoàn tàu đang chạy trở thành trào lưu, gây tò mò và lôi kéo du khách tìm tới đây trải nghiệm, đặc biệt vào các khung giờ có tàu qua.

Theo báo cáo, dọc hai bên phố cà phê đường tàu hiện có 142 hộ (57 hộ dân sinh sống và 85 hộ mở dịch vụ kinh doanh cà phê, nước giải khát cho du khách)

Hàng ngày, có hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tìm tới phố cà phê đường tàu. Dịch vụ du lịch, trải nghiệm tại đây hoàn toàn là tự phát, không có tính định hướng.

Hình ảnh du khách thản nhiên đi bộ, chụp ảnh trên lòng đường sắt diễn ra phổ biến

Nhân viên ngành đường sắt vất vả khi liên tục phải nhắc nhở, yêu cầu du khách di chuyển khỏi khu vực hành lang đường sắt trước mỗi thời điểm có chuyến tàu chạy qua

Sự tồn tại của phố cà phê đường tàu tiềm ẩn phức tạp, khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn và nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian qua, các bộ, ngành chức năng đã phối hợp nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, bao gồm cả trước mắt và lâu dài, để giải quyết triệt để "điểm nóng" này. Song song với đó, Công an TP Hà Nội giao Phòng An ninh đối ngoại chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đẩy mạnh công tác tuần tra, cắm chốt, tuyên truyền, xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân và du khách.

Tổ công tác do Phòng An ninh đối ngoại phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm thực hiện tuần tra, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh cà phê đường tàu đoạn qua phố Trần Phú

Chấn chỉnh, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Đề nghị các hộ kinh doanh kê bàn ghế trong phạm vi cho phép

Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu 100% hộ kinh doanh tại phố cà phê đường tàu ký cam kết

Cam kết không thực hiện các hành vi lấn chiếm hè phố, lòng đường, hành lang đường sắt để kinh doanh; không tự ý đặt bàn ghế, biển hiệu gây cản trở giao thông, ảnh hưởng hành lang an toàn đường sắt; không xả thải ra môi trường...

Mục đích nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về an toàn giao thông đường sắt, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Cùng với đó, các cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô tích cực tuyên truyền cho du khách...

...chấp hành pháp luật Việt Nam về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội tại khu vực phố cà phê đường tàu

"Thanh you so much" - lời cảm ơn xuất phát từ hai phía

Một chủ hộ kinh doanh thổi còi, yêu cầu du khách nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực đường sắt trước khi một chuyến tàu chạy qua

Những nỗ lực bền bỉ của lực lượng Công an Thủ đô góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại phố cà phê đường tàu