Độc lạ quất mộc căn tạo dáng ngựa

Những ngày giáp Tết, làng nghề truyền thống quất Tứ Liên (Hà Nội) phủ kín sắc vàng của quả, màu xanh mướt của lộc non. Giữa "rừng quất" đa dạng dáng thế, quất mộc căn nổi bật nhờ phần rễ lộ thiên được nghệ nhân uốn nắn để trở thành điểm nhấn, phô bày "linh hồn" của cây.

Bộ rễ đan xen phủ rêu, dáng thế mô phỏng ngựa hiên ngang và những tiểu cảnh thu nhỏ dưới gốc cây quất, tạo nên vẻ vừa mộc mạc vừa sang trọng cho thú chơi quất Tết năm nay.

Quất mộc căn vào mùa quả chín tại vườn Tứ Liên, nổi bật với phần rễ được đưa lên mặt đất làm điểm nhấn.

Nhìn xuyên qua tán quả, bộ rễ lộ thiên đan chằng như "bệ đỡ" nâng toàn dáng cây, tạo cảm giác khỏe khoắn, gân guốc.

Cận cảnh bộ rễ phủ rêu xanh, xòe thành nhiều nhánh giống bàn chân ngựa – chi tiết được người chơi đặc biệt ưa chuộng dịp Tết Bính Ngọ này.

Một cây quất tạo thế ôm đá.

Dáng quất mộc căn cỡ vừa, tán gọn, quả sai. Phần gốc được phối tiểu cảnh nhỏ.

Bộ rễ "xòe chân" thành nhiều nhánh dài, tạo cảm giác như nâng cả thân cây lên khỏi mặt chậu.

Cây quất được uốn dáng mềm, gợi hình thế "mã" hiên ngang. Các nhịp thân – tán tạo đường cong nổi bật.

Một chậu quất kích thước lớn được ghép vào gỗ lũa.

Toàn cảnh vườn quất Tứ Liên với hàng trăm chậu cây xếp thẳng lối, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.