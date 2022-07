Đoàn công tác đặc biệt Bộ Công an kiểm tra dấu hiệu vi phạm của CSGT Bình Thuận

Đoàn công tác đặc biệt đã yêu cầu Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (còn gọi là Trạm 16-1) về trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận để làm rõ.

Tối qua và rạng sáng nay 22-7, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra một tổ công tác của CSGT Bình Thuận đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A.

Đây là tổ gồm 3 cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân (còn gọi là Trạm 16-1). Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Tổ công tác của Bộ Công an đã yêu cầu 3 cán bộ chiến sĩ trên về trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận để làm rõ.

Việc kiểm tra đột xuất nhằm giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm điều lệnh, vi phạm pháp luật của cán bộ chiến sĩ và vi phạm của các lực lượng khác trong lĩnh vực giao thông được Bộ Công an thực hiện thường xuyên và quyết liệt.

Trong quá khứ, từng có những vụ việc gây xôn xao dư luận do các Tổ công tác đặc biệt phát hiện mà nổi tiếng nhất là chuyên án 794-T do Đại tá Nguyễn Văn Biên (Mười Biên), Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát trực tiếp chỉ đạo và Công an tỉnh Ninh Thuận lập Ban chuyên án vào tháng 8-1994 đã bắt giữ 21 cán bộ nhân viên Trạm cân Cà Đú (Ninh Thuận).

Vào thời điểm trên, Bộ Công an còn có cuộc kiểm tra dấu hiệu bảo kê xe vi phạm tại Trạm CSGT Phú Túc trên QL20 ngang qua địa bàn Đồng Nai và xử lý nhiều CSGT sai phạm.

