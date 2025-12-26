Tràn dầu diesel ở Dung Quất, cá chết hàng loạt

Ba ngày qua, khu vực cánh đồng ven sông Bàu Cá Cái, xã Vạn Tường, nồng nặc mùi dầu diesel (DO) sau sự cố tràn dầu từ kho chứa thuộc Cục Xăng dầu. Tại thôn Thuận Phước, nhiều thửa ruộng vừa cày bừa bị phủ lớp váng dầu dày, kết dính với bùn đất thành từng mảng nổi. Cá chết xuất hiện trên ruộng, kênh dẫn nước và các đoạn sông Đầm, sông Bàu Cá Cái. Váng dầu loang nhiều màu tràn cả lên bờ.

Váng dầu diesel nổi trên sông, lực lượng chức năng dùng giấy thấm để hút. Ảnh: Thạch Thảo

Người dân địa phương cho biết sự cố xảy ra đúng thời điểm chuẩn bị gieo sạ vụ Đông Xuân. Nhiều hộ đã ngâm lúa giống nhưng không thể xuống giống do ruộng bị ô nhiễm. "Lúa đã ngâm rồi nhưng không gieo được, nguy cơ phải bỏ", một người dân nói.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết sự cố xảy ra sáng 24/12 tại phân kho 85 thuộc kho 182 của Cục Xăng dầu, đóng trên địa bàn xã. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lực lượng kiểm định thao tác không đúng kỹ thuật trong quá trình nhập dầu, khiến dầu tràn ra hệ thống thoát nước.

Cá chết sau sự cố tràn dầu diesel. Ảnh: Thạch Thảo

Theo thống kê sơ bộ, dầu diesel đã lan ra khoảng 15 ha đất trồng lúa và hơn 3 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tổng cộng gần 18 ha bị ảnh hưởng. Dầu theo cống thoát nước chảy vào kênh mương, ruộng đồng rồi ra sông, gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết hàng loạt.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị quản lý kho khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dầu lan rộng, đồng thời phối hợp thu gom bằng phao quây và vật liệu thấm dầu. "UBND xã cũng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, báo cáo tỉnh để phối hợp xử lý và đề xuất phương án hỗ trợ người dân", ông Hiền nói.

Bộ đội thu gom dầu bỏ vào thùng sáng nay 16/12. Anh: Phạm Linh

Theo các cơ quan chuyên môn, dầu diesel chứa nhiều hợp chất độc hại, khi tràn ra môi trường có thể gây ô nhiễm đất và nước trong thời gian dài nếu không được xử lý triệt để, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái khu vực.