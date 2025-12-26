Ukraine họp bàn về bầu cử, khảo sát hé lộ bất lợi cho Tổng thống Zelensky

Hãng tin Interfax - Ukraine dẫn lời Oleksandr Korniienko, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) hôm 25/12 cho hay: "Lúc 13h ngày 26/12, cuộc họp trực tuyến đầu tiên của nhóm chuyên trách việc chuẩn bị bầu cử và trưng cầu dân ý trong thời kỳ thiết quân luật và hậu xung đột dự kiến ​​sẽ diễn ra. Cho đến nay đã có khoảng 60 người tham gia nhóm chuyên trách. Có khả năng những người không phải là thành viên nhóm chuyên trách nhưng có quyền tham gia, cũng sẽ dự họp".

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) và Đại sứ Ukraine tại Anh, cựu Tổng tư lệnh quân đội Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Kyiv Independent

Theo ông Korniienko, nhóm chuyên trách bao gồm 2 đại diện từ mỗi phe phái và nhóm nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine, khoảng 10 người từ các tổ chức xã hội dân sự quan trọng cũng như đại diện của các cơ quan hành pháp và an ninh.

Nhóm này cũng bao gồm 5 thành viên của Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) do chủ tịch đứng đầu. Ông Korniienko cho biết thêm, cuộc họp đầu tiên sẽ đề cập tới tất cả các vấn đề tồn tại cả trong các cuộc bầu cử giữa lúc thiết quân luật và sau xung đột cũng như thảo luận về cách giải quyết chúng. Sự kiện dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ và sẽ được phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội và kênh YouTube.

Khảo sát về bầu cử hé lộ bất lợi cho Tổng thống Zelensky

Theo báo Kyiv Independent, một cuộc thăm dò dư luận do Socis công bố ngày 24/12 cho thấy Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ gặp bất lợi lớn nếu Ukraine tổ chức bầu cử trong tương lai gần.

Kết quả của cuộc khảo sát này hé lộ, ông Zelensky và cựu Tổng tư lệnh quân đội Valerii Zaluzhnyi, người đang giữ vị trí Đại sứ Ukraine tại Anh, sẽ tiến vào vòng 2 nếu tổng tuyển cử diễn ra. Trong đó, ông Zelensky được dự báo sẽ thâu tóm 22% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên, nhỉnh hơn một chút so với mức 21% của ông Zaluzhnyi. Song, trong cuộc bầu cử vòng 2 giả định giữa hai người, ông Zaluzhnyi được tin sẽ giành chiến thắng áp đảo với 64% số phiếu bầu, trong khi ông Zelensky dự kiến chỉ giành được 36% phiếu.

Theo khảo sát, nếu ông Zaluzhnyi không ra tranh cử, vòng 2 có thể sẽ là cuộc đối đầu giữa ông Zelensky và ông Kyrylo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Trong kịch bản đó, ông Budanov cũng sẽ đánh bại ông Zelensky với 56% phiếu ủng hộ.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận trên được công bố trong bối cảnh cuộc tranh luận về việc tổ chức bầu cử giữa xung đột đang nổ ra ở Kiev. Tổng thống Zelensky mới đây tuyên bố, ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong xung đột nhưng với điều kiện các đồng minh của Ukraine có thể đảm bảo an ninh, điều đòi hỏi Nga phải đồng ý ngừng bắn.