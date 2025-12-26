Ai được hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày?

Ngày 25/12, Chính phủ đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/1/2026 sang thứ bảy tuần kế tiếp 10/1, để kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Bộ Nội vụ cùng ngày thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc.

Nhóm được áp dụng hoán đổi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức khu vực nhà nước. Nhóm này được nghỉ liên tục từ thứ năm 1/1 đến hết chủ nhật 4/1 và đi làm trở lại từ ngày 5/1/2026. Hiện khu vực công làm việc 40 giờ mỗi tuần, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Các cơ quan áp dụng lịch nghỉ này phải bố trí bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức, người dân; đồng thời cử công chức, viên chức ứng trực để xử lý các tình huống đột xuất. Với những đơn vị không nghỉ cố định hai ngày cuối tuần, việc sắp xếp lịch nghỉ căn cứ kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định.

Đối với khu vực tư nhân, Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công, song phải bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Đồ họa: Tạ Lư

Ít doanh nghiệp tư nhân hoán đổi ngày làm việc

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Cộng sự, cho rằng rất ít doanh nghiệp tư nhân thực hiện hoán đổi lịch nghỉ như khu vực công. Với doanh nghiệp áp dụng chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, nếu cho người lao động nghỉ thứ sáu 2/1 và làm bù vào thứ bảy 10/1, chi phí tiền lương sẽ tăng do Bộ luật Lao động 2019 quy định làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần phải trả ít nhất 200% tiền lương.

Với doanh nghiệp chỉ nghỉ hằng tuần vào chủ nhật, nếu cho người lao động nghỉ hoán đổi thứ sáu 2/1 và làm bù vào một ngày chủ nhật khác, chi phí tiền lương cũng tăng tương tự. Trường hợp này, người lao động thực tế chỉ nghỉ liền hai ngày 1-2/1 và vẫn đi làm bình thường vào thứ bảy 3/1.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp tư nhân tạo điều kiện cho người lao động nghỉ dài ngày dịp lễ bằng cách cho sử dụng ngày phép năm hoặc nghỉ không hưởng lương để không phát sinh thêm chi phí tiền lương.

Khu vực tư nhân hiện áp dụng thời giờ làm việc 44-48 giờ mỗi tuần, nghỉ chiều thứ bảy hoặc chủ nhật. Theo Bộ luật Lao động, Tết Dương lịch người lao động được nghỉ một ngày nên lịch hoán đổi chỉ mang tính khuyến khích, việc áp dụng tùy tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2023. Ảnh: Giang Huy

Chị Thân Huyền, phụ trách nhân sự công ty chuyên về phân phối vật liệu xây dựng ở Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết hơn 30 lao động làm việc 48 giờ mỗi tuần, chỉ nghỉ chủ nhật nên không áp dụng hoán đổi. Người lao động nghỉ ngày 1/1 rồi đi làm bình thường vì đơn hàng phải giao đúng tiến độ. Doanh nghiệp tập trung cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dự kiến nghỉ trọn 9 ngày; người lao động muốn nghỉ thêm dịp Dương lịch sẽ sử dụng phép năm hoặc nghỉ không lương.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn duy trì làm việc hoặc nghỉ ngắn do cuối năm là giai đoạn cao điểm hoàn thành đơn hàng. Một nhà máy tại các khu công nghiệp Quang Châu và Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh, với hơn 30.000 lao động, nghỉ hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, đi làm lại từ ngày 2/1, không áp dụng hoán đổi do lịch đã được thông báo từ đầu tháng 12.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hosiden tại KCN Quang Châu, Bắc Ninh, cho hay lịch hoán đổi không ảnh hưởng nhiều vì doanh nghiệp làm việc cả thứ bảy. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, doanh nghiệp này cũng không áp dụng lịch nghỉ chung mà nghỉ 8 ngày, từ 15/2/2026.

Năm 2026, công chức được nghỉ tổng cộng 25 ngày trong các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày nghỉ lễ chính thức và 14 ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi. Trong đó, Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày, dịp 30/4-1/5 nghỉ 4 ngày và Quốc khánh nghỉ 5 ngày.

So với nhiều quốc gia châu Á, số ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam vẫn thấp. Lào có 12 ngày nghỉ lễ, Nhật Bản 14 ngày, Trung Quốc 17 ngày, Philippines 18 ngày và Campuchia 27 ngày.