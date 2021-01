Đỉnh Mẫu Sơn rét -3,4 độ C, băng giá còn phủ trắng nhiều nơi ở miền Bắc

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 09:35 AM (GMT+7)

Nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm sâu, vùng núi cao xuống âm độ C nên khả năng cao có băng giá hoặc mưa tuyết.

Băng giá xuất hiện nhiều trong đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc. (Ảnh: Cao Bằng Hóng)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (8/1), rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng đến hầu hết miền Bắc. Nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, xuống mức âm độ C khiến băng giá xuất hiện. Một số nơi băng giá phủ trắng xóa như Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bình Liêu (Quảng Ninh), Mèo Vạc (Hà Giang)…

Sang đến hôm nay (9/1), miền Bắc tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Nhiệt độ giảm thêm 2-3 độ C so với hôm qua; rét đậm, rét hại bao trùm diện rộng ở miền Bắc.

Lúc 6h sáng nay, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống thấp nhất còn -3,4 độ C; Sapa (Lào Cai) 0,3 độ; Pha Đin (Điện Biên) 0,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ; Mộc Châu (Sơn La) 2,5 độ C.

Trong hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ khiến nền nhiệt các khu vực trên ở mức rất thấp.

Tại miền Bắc, cảm giác rét buốt duy trì do mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng dao động 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá với nhiệt độ nhiều nơi dưới 0 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Lhu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, gió trên các vùng biển giảm dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên vùng biển phía Đông của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/dinh-mau-son-ret-34-do-c-bang-gia-con-phu-trang-nhieu-noi-o-mien-bac-502021919...Nguồn: http://danviet.vn/dinh-mau-son-ret-34-do-c-bang-gia-con-phu-trang-nhieu-noi-o-mien-bac-502021919364360.htm