Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khả năng xuất hiện băng giá trong dịp Tết Dương lịch

Thứ Bảy, ngày 26/12/2020 14:38 PM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh rất mạnh khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc dịp Tết Dương lịch 2021 khiến trời rét đậm, rét hại diện rộng.

Miền Bắc có rét đậm, rét hại dịp Tết Dương lịch 2021. Ảnh minh họa.

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, khu vực Bắc Bộ chuẩn bị đón một đợt rét đậm, rét hại diện rộng thứ 2 của mùa đông năm nay. Đợt không khí lạnh này được đánh giá là rất mạnh, mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay (mạnh hơn cả đợt rét từ ngày 15-22/12).

Theo đó, từ khoảng đêm ngày 29 và rạng sáng 30/12 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, trước tiên là các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó là các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Trọng tâm rét đậm, rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

“Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là ít mưa, độ ẩm thấp hơn đợt trước nên khả năng mưa tuyết xảy ra là vẫn thấp, chủ yếu là có băng giá xảy ra ở các vùng núi cao, thậm chí có thể xuống cả vùng núi thấp và vùng trung du”, ông Lâm nói.

Ông Lâm cho biết thêm, khoảng thời gian xảy ra rét đậm, rét hại nhất là đêm 30 và 31/12/2020 và có thể sẽ kéo dài sang ngày 1/1/2021. Đợt rét đậm, rét hại lần này dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 1/1/2021. Từ khoảng đêm 2/1, nhiệt độ thấp nhất tăng khá nhanh do trời nhiều mây.

Ngoài ra, không khí lạnh lần này có đặc điểm là rét khô, nghĩa là rất rét, rét buốt vào ban đêm nhưng ban ngày có hửng nắng.

