Đón đợt rét đậm, rét hại mới, miền Bắc sắp có mưa tuyết

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 13:43 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng cao xảy ra mưa tuyết ở vùng núi phía Bắc.

Mưa tuyết có thể xảy ra ở vùng núi phía Bắc trong đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Ảnh minh họa

Ngày 5/1, ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay, miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại thứ 3 trong mùa đông năm nay.

Theo đó, khoảng ngày 7/1, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối cùng ngày ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ; ngày 8/1 ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ gần sáng ngày 7/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm 7/1, trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá (tập trung ở vùng núi cao thuộc Hà Giang, Lào Cai).

Từ đêm 7/1 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; sang ngày 8/1, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Cũng trong đợt này, các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ông Năng cho biết thêm, so với đợt rét đậm, rét hại thứ 2 (dịp Tết Dương lịch 2021) thì đợt rét thứ 3 này không mạnh bằng (cả về nhiệt độ thấp nhất và gió mạnh nhất), tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là đợt không khí lạnh mạnh.

Ngoài ra, đợt không khí lạnh đợt này được chia làm 2 giai đoạn khác nhau:

Giai đoạn đầu: Từ đêm 7/1 đến ngày 10/1, trời rét, ẩm, nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng nên cảm giác rét buốt.

“Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, chúng tôi đưa ra cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi trong đợt này. Khu vực có khả năng cao nhất là vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu”, ông Năng cho hay.

Giai đoạn thứ 2: Từ ngày 11 đến ngày 13/1, không khí lạnh được tăng cường thêm, nhưng sẽ chuyển sang trạng thái rét khô, ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nên cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Giai đoạn thứ 2 này thời tiết tương tự đợt rét thứ 2 vừa qua. Trong thời kỳ này cần chú khả năng băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Trên biển, trong ngày 7-8/1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 5-7m.

