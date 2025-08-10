Báo Mỹ: Ông Zelensky có thể khiến ông Trump phật ý

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Antonio Masiello/Getty Images.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Cuộc gặp nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga tuyên bố sáp nhập các vùng Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện Moscow mới kiểm soát toàn bộ Lugansk và một phần Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, cùng một số khu vực thuộc vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine.

New York Times nhận định việc ông Zelensky “thẳng thắn từ chối” gợi ý của ông Trump “có thể chọc giận” ông chủ Nhà Trắng. Ông Trump có thời điểm từng nói Kiev “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.

Trong thông điệp qua video hôm 9/8, ông Zelensky nhấn mạnh biên giới Ukraine được quy định rõ trong hiến pháp và “không ai có thể, cũng như sẽ, nhượng bộ” về vấn đề này. “Người dân Ukraine sẽ không trao đất cho Nga”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho rằng bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào cũng chỉ phục vụ mục tiêu Nga, cáo buộc Moscow muốn đổi “một khoảng lặng trong giao tranh” lấy việc “hợp thức hóa kiểm soát lãnh thổ Ukraine”.

“Nga muốn phương Tây chấp nhận việc họ đã kiểm soát phía nam vùng Kherson, Zaporizhzhia, cũng như một phần vùng Donetsk, Lugansk, và Crimea. Chúng tôi sẽ không để Nga thực hiện lần thứ hai âm mưu chia cắt Ukraine”, ông Zelensky nói, theo RT.

Hôm 8/8, ông Trump đề cập một thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine “nhiều khả năng sẽ bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để đôi bên cùng có lợi”, nhưng không tiết lộ chi tiết.