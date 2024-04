Diễn tiến vụ án Thuận An đến thời điểm ông Phạm Thái Hà bị bắt

Theo tìm hiểu, tiền thân của Thuận An Group là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập ngày 4-8-2004. Thuận An Group là Tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Trước đó, trên website của Thuận An Group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Từ năm 2019, Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng. Từ sau khoảng thời gian này, mỗi năm Tập đoàn Thuận An tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỉ đồng. Tháng 10-2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng, tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông. Tháng 12-2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỉ đồng. Tháng 1-2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc (SN 1985) và ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nắm 32% cổ phần. Thuận An tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Thuận, Bắc Giang, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang... Đơn vị này đăng ký tham gia 51 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 22.600 tỉ đồng…