Đắk Lắk cung cấp hồ sơ cho Bộ Công an về gói thầu của Tập đoàn Thuận An

Ngày 20-4, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là BQLDA) xác nhận cơ quan này đã cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gói thầu số 03 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông TP Buôn Ma Thuột cho Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an.

Việc cung cấp hồ sơ được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk. BQLDA là chủ đầu tư dự án trên.

Trước đó, C03 có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ gói thầu có sự tham gia thi công của Tập đoàn Thuận An.

Đoạn đường thuộc gói thầu do Tập đoàn Thuận An thi công. Ảnh: NV

BQLDA tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp hồ sơ gồm phê duyệt dự án, thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán; hồ sơ đấu thầu; hồ sơ quản lý chất lượng; quá trình triển khai dự án; tạm ứng, thanh toán, quyết toán của gói thầu này...

Theo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, gói thầu này có sự tham gia thi công của Tập đoàn Thuận An có giá gần 515 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 481 tỉ đồng. Đến nay, gói thầu này đã được thi công đạt 95% khối lượng.

Vừa qua, BQLDA tỉnh Đắk Lắk nhận được giấy ủy quyền của Tập đoàn Thuận An với nội dung ông Trần Quang Anh, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho một cá nhân được ký các hồ sơ, chứng từ, tài liệu, nhân danh bên ủy quyền thực hiện các giao dịch như người đại diện pháp luật đối với các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thuận An.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với sáu bị can.

