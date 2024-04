Không vì rắc rối của Tập đoàn Thuận An mà chậm tiến độ các gói thầu ở TP HCM

Không quá bị ảnh hưởng tâm lý Tại TP Hà Nội, Tập đoàn Thuận An góp mặt ở nhiều gói thầu dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư và nhiều dự án đã hoàn thành. Hiện đơn vị này đang liên danh thực hiện gói thầu thi công cầu vượt nút An Dương Vương - đường Thanh Niên với giá trị trúng thầu hơn 191 tỉ đồng. Theo ghi nhận, các hạng mục gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Tập đoàn Thuận An tham gia gói thầu tại Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Dự án đang dần hoàn thiện .Ảnh: HỮU HƯNG Đại diện Phòng I thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết tiếp tục đôn đốc để đơn vị hoàn thiện gói thầu, trong trường hợp "khó", chủ đầu tư sẽ phân phối lượng công việc hợp lý nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình theo chỉ đạo của thành phố. Tại Bắc Giang, Tập đoàn Thuận An là một trong những nhà thầu tham gia dự án xây dựng cầu dây văng Đồng Việt nối Bắc Giang - Hải Dương và đường dẫn lên cầu (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Cây cầu đã hoàn thành nhiều nhịp và các công nhân vẫn thi công bình thường. Một công nhân cho biết dù lãnh đạo của Tập đoàn Thuận An đã bị bắt nhưng các công nhân không vì thế mà giảm nỗ lực hoàn thành tiến độ.