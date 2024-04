Bình Dương rà soát những dự án liên quan Tập đoàn Thuận An

Ngày 20-4, một nguồn tin cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa giao một số cơ quan chức năng và các địa phương rà soát những dự án, gói thầu liên quan Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh này.

Một nguồn tin khác cho hay Bình Dương đang cho rà soát tại Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Đây là dự án đang được thi công, có tổng chiều dài gần 48 km, dự kiến hoàn thành năm 2024.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên- Phú Giáo- Bàu Bàng dự kiến hoàn thành năm 2024

Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng được khởi công xây dựng từ năm 2021, có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ, tổng kinh phí đầu tư trên 3.800 tỉ đồng, đi qua các huyện của tỉnh Bình Dương gồm: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng.

Tuyến đường này được chia làm 4 dự án, gồm: Dự án xây dựng đường từ thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên đến cầu Tam Lập, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo; có chiều dài khoảng 9,32 km, do UBND huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng đường từ cầu Tam Lập, huyện Phú Giáo đến ngã ba Tam Lập, xã Tam Lập; chiều dài 12,15 km, do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến hết địa phận xã Tân Long, huyện Phú Giáo; do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư, dài khoảng 17,79 km.

Dự án xây dựng đường từ xã Tân Long, huyện Phú Giáo đến thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, do UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 8,65 km. Đoạn này đã được thông xe hôm 11-4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố 6 đối tượng liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Công ty CP Tập đoàn Thuận An (tiền thân là Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An) được thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch.

Vốn điều lệ tính đến tháng 8-2020 của doanh nghiệp này là 300 tỉ đồng và đến tháng 1-2022 được nâng lên 800 tỉ đồng. Tập đoàn Thuận An chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Nhiều năm gần đây, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có các gói thầu quy mô vài trăm tỉ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Thuận An cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]