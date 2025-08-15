Anh rút lại kế hoạch triển khai 30.000 quân ở Ukraine, tính huy động tiêm kích F-35

Binh sĩ quân đội Anh tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Getty Images.

London đang đề xuất một nhiệm vụ được cho là “thực tế hơn”, tập trung vào các chuyến bay tuần tra bảo đảm an ninh trên không phận miền tây Ukraine, huy động tiêm kích Typhoon hoặc F-35 như một biện pháp răn đe, RT dẫn nội dung do báo Anh đăng tải.

Các nước châu Âu ủng hộ Kiev cũng sẽ tham gia hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine và rà phá thủy lôi ở Biển Đen, theo tờ The Times. Phần lớn hoạt động sẽ diễn ra tại miền tây Ukraine, nơi có nguy cơ thấp hơn.

Vai trò của Mỹ trong kế hoạch này hiện chưa rõ ràng. Moscow nhiều lần cảnh báo sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng NATO nào tại Ukraine trong mọi hoàn cảnh.

Trong những ngày qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và một số lãnh đạo châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ ở Alaska.

Ông Starmer cho biết các nước châu Âu ủng hộ Kiev đã có “kế hoạch đáng tin cậy” để triển khai lực lượng bảo đảm an ninh tới Ukraine. Ông bày tỏ tin tưởng vào “cơ hội khả thi” để đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng nhấn mạnh vấn đề “toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine cần phải được bảo vệ.

Một số quốc gia châu Âu, như Ba Lan, Tây Ban Nha và Đức, đã tuyên bố không gửi binh sĩ tới Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào, viện dẫn lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.