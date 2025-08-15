Bộ trưởng Tài chính Mỹ phản ứng việc châu Âu nêu 5 nguyên tắc để ông Trump đàm phán với Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Global Look Press.

Phát biểu trên tờ Fox Business hôm 14/8, ông Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump đã có “chiến lược đàm phán” trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, và điều ông Trump cần là “sự phối hợp” từ Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, ông Trump đã họp trực tuyến với lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, EU cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói các nước châu Âu muốn lợi ích an ninh của Ukraine và EU được giữ vững trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska.

Ông Merz cho biết nhóm các nước châu Âu đã đưa ra 5 “điểm then chốt” để ông Trump tuân thủ trong hội nghị với ông Putin. Các đề xuất gồm yêu cầu ngừng bắn trước khi đàm phán “thỏa thuận khung” và thiết lập “cam kết bảo đảm an ninh vững chắc” cho Kiev. Ngoài ra, vấn đề lãnh thổ của Ukraine sẽ không thể được quyết định mà không có tiếng nói của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phản ứng trước việc châu Âu đưa ra “5 điểm then chốt”, ông Bessent nói: “Họ cứ liên tục yêu cầu… Mỹ phải làm cái này, Mỹ phải làm cái kia. Đã đến lúc các đối tác châu Âu hoặc là hành động, hoặc là im lặng”.

Theo ông Bessent, nếu muốn có “mặt trận thống nhất”, các nước châu Âu cần chia sẻ trách nhiệm, dẫn chứng việc Washington áp thuế bổ sung đối với Ấn Độ – nước nhập khẩu dầu Nga lớn – trong khi EU không làm điều tương tự. Bộ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý các công ty châu Âu vẫn mua sản phẩm hóa dầu từ Ấn Độ.

Hôm 14/8, truyền thông Mỹ đưa tin, thành phần phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh với Nga không chỉ có Tổng thống Donald Trump mà còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao như Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đặc phái viên Steve Witkoff.

Việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent góp mặt càng làm nổi bật vai trò của ông trong việc thiết lập các đề xuất hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga, góp phần vào nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.