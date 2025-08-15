Thượng đỉnh Alaska: Ông Putin khởi hành, ngoại trưởng và đại sứ Nga đã tới nơi

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khởi hành từ Moscow (Nga) trên đường tới Alaska (Mỹ) dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cho biết trên hành trình từ Moscow tới Anchorage (Alaska), máy bay chở ông Putin sẽ dừng tại TP Magadan (thủ phủ tỉnh cùng tên, nằm ở vùng Viễn Đông của Nga).

“Chúng tôi đang bay tới Magadan. Đây là thành phố quan trọng. Ông Putin đã đến đó nhiều lần, ngay cả khi ông ấy là Thủ tướng” – ông Peskov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tại Magadan, ông Putin đã lên kế hoạch thăm các doanh nghiệp, công viên, trung tâm thể thao và giải trí địa phương, đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm các anh hùng thời Thế chiến thứ 2 và trao đổi với Tỉnh trưởng Magadan - ông Sergey Nosov.

Ông Peskov cho biết sau khi hoàn tất lịch trình làm việc tại Magadan, Tổng thống Putin sẽ tới Alaska chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump.

Trước đó, vào sáng sớm 14-8 (giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), đoàn tiền trạm của Điện Kremlin đã tới căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson tại Anchorage, Alaska – nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin.

Tối 14-8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Washington - ông Alexander Darchiev đã có mặt tại Anchorage.

Trước đó không lâu, máy bay chở các nhà báo Nga và một phần phái đoàn Nga cũng hạ cánh xuống sân bay Anchorage.

Ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên của Tổng thống Nga - trả lời phỏng vấn đài CNN ngay sau khi tới Alaska hôm 14-8 (giờ địa phương). Ảnh: CNN

Trả lời câu hỏi của đài CNN ngay sau khi tới Alaska, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - ông Kirill Dmitriev – thành viên phái đoàn Nga – cho biết Nga hiểu rằng tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine là điều cần thiết để Nga có thể khởi động lại hợp tác kinh tế với Mỹ.

“Chúng ta hãy chờ các cuộc thảo luận diễn ra" - ông Dmitriev nói.

Chưa rõ lịch trình cụ thể của Tổng thống Mỹ Trump và phái đoàn Mỹ tới Anchorage.