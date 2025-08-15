Binh sĩ Thái Lan nổ 12 phát súng gần biên giới, hai dân thường bị thương

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục có một số diễn biến mới.

Binh sĩ Thái Lan nổ súng ở biên giới, hai dân thường bị thương

Ngày 15-8, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã làm rõ vụ nổ súng xảy ra tại huyện Kab Choeng, tỉnh Surin (giáp biên giới Campuchia), theo tờ Khaosod.

Theo quân đội Thái Lan, Lúc 0 giờ 45 phút rạng sáng 15-8 (giờ địa phương), lực lượng của Đại đội Bộ binh 1623 của Thái Lan nghe thấy 10 tiếng súng gần con đường cạnh chùa Wat Ban Khuean Kaew, sau đó đến 0 giờ 54 phút tiếp tục có thêm 2 tiếng súng nữa.

Khi kiểm tra quân số và vũ khí, lực lượng chức năng phát hiện binh nhì Ratthaphum Thepsiri đã rời vị trí gác mà không xin phép, mang theo súng trường và đạn dược.

Binh nhì Ratthaphum Thepsiri. Ảnh: KHAOSOD

Vụ việc khiến hai dân thường Thái Lan bị thương. Cả hai nạn nhân đã được sơ cứu tại Bệnh viện huyện Kab Choeng và hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát và quân đội đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Công tác tìm kiếm nghi phạm vẫn đang tiếp tục. Chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Quân đội kêu gọi người dân địa phương lập tức báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện người khả nghi và cam kết sẽ cập nhật thông tin khi điều tra có tiến triển.

Campuchia phát hiện đạn pháo tại khu vực từng xảy ra tranh chấp

Ngày 14-8 Lực lượng chuyên trách của Trung tâm Hành động rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) đã tiến hành khảo sát, gắn biển cảnh báo và khẩn trương thu dọn tại khu vực bị ảnh hưởng do giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia vào cuối tháng 7, theo tờ Thmey Thmey.

Campuchia cho biết đã phát hiện đạn pháo 155 mm, chứa chất gây cháy và khói độc White Phosphorus (WP), do binh sĩ Thái Lan sử dụng trong xung đột.

Ông Heng Ratana, người đứng đầu CMAC, cho biết quả đạn pháo 155 mm này mang số hiệu THS856105-011 155MM M825, được tìm thấy tại cánh đồng ở làng Sas, huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey.

Ông Ratana CMAC kêu gọi người dân cảnh giác với các loại đạn chưa nổ còn sót lại từ xung đột, đặc biệt là loại có khói độc này. Nếu phát hiện, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng chuyên trách CMAC để có biện pháp xử lý an toàn.

Thái Lan chưa bình luận về thông tin trên.