Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/7.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hoá

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng; có trình độ Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), khóa XIV.

Quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 7/2019, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận và hơn một năm sau làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 3/2024, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2026, tại Đại hội Đảng XIV, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.