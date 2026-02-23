Diện mạo mới đường Vành đai 1 sau khi thi công xuyên Tết

Trong dịp Tết Bính Ngọ, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục vẫn duy trì thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Hàng trăm công nhân, kỹ sư luân phiên làm việc. Ghi nhận chiều ngày 21 và 22/2 (mùng 5 và mùng 6 Tết Bính Ngọ), nửa mặt đường từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục đã được thảm nhựa.

Đoạn đường từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục với chiều dài khoảng 350m đã thảm bê tông nhựa phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán.

Đoạn còn lại đang được thi công đến lớp cấp phối đá dăm loại 2. Hạ tầng kỹ thuật và phương án giao thông tạm cũng được thi công đồng bộ, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Nhiều máy móc được huy động tại công trường dự án.

Lượng lớn công nhân, kỹ sư thay ca thi công tại dự án đường Vành đai 1 dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua.

Trên tuyến đường này có 2 cầu vượt rất quan trọng là cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết, theo biện pháp thi công, thời gian kéo dài hơn nhưng tất cả đơn vị phấn đấu trong năm 2026 sẽ phải hoàn thành.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dự án có điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục.Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang là 50m. Tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2026.