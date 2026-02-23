Người lính Nga một mình bắt giữ 8 binh sĩ Ukraine tại DNR

Các binh sĩ Ukraine đầu hàng tự nguyện ở Lugansk. Ảnh Sputnik

Theo lời binh sĩ Ukraine bị bắt giữ, nhóm của họ bị đưa đến trang trại nuôi lợn gần Krasnoarmeysk, nơi pháo binh bắt đầu bắn vào vị trí của họ. Một binh sĩ Ukraine thiệt mạng và một số người bị thương.

"Máy bay không người lái (của Nga) bay đến và kêu gọi chúng tôi đầu hàng, nhưng chúng tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó, chúng tôi nhận được một gói hàng, bữa trưa... Rồi Andrey bị máy bay không người lái 'bắt giữ'. Mà một người đã bắt giữ chúng tôi (8 người)", tù binh nói.

Rostislav Lemeshenko, binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Không vận 79 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, người đã đầu hàng, cho biết thêm rằng trong cuộc tấn công, người lính Nga đã bắn xuống vị trí của họ khiến 2 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 8 người còn lại quyết định đầu hàng.