6 người nhập viện vì tham gia 'lễ hội khỏa thân' ở Nhật Bản

Lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi lúc 22h ngày 21/2, báo cáo có người bị thương tại "lễ hội khỏa thân" ở chùa Saidaiji Kannonin, thành phố Okayama, miền tây Nhật Bản.

Khi đến nơi, nhân viên y tế phát hiện 6 người bị thương phải nhập viện, trong đó có ba người bất tỉnh.

Đây là lễ hội truyền thống Hadaka Matsuri (Lễ hội Khỏa thân), trong đó nam giới dự hội tắm bằng nước lạnh để tẩy uế, sau đó đóng khố trắng và tiến vào chính điện, tụ lại thành biển người, chờ bắt những thanh gỗ thiêng được tin là mang lại may mắn.

Biển người dự lễ hội khỏa thân ở thành phố Okayama, Nhật Bản, ngày 21/2. Ảnh: Kyodo

Ban tổ chức cho biết khoảng 10.000 người có mặt trong lễ hội năm nay. Các ca chấn thương có thể xảy ra vào thời điểm đèn trong chính điện được tắt lúc 22h và nhà chùa bắt đầu ném những thanh gỗ thiêng vào đám đông.

Không khí lễ hội thường căng thẳng và hỗn loạn do hàng nghìn người chen lấn trong không gian hẹp. Gần như năm nào cũng có người bị thương tại sự kiện, vốn được xem là một trong ba lễ hội "kỳ lạ" nổi tiếng nhất Nhật Bản. Năm 2007, lễ hội ghi nhận một trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, với người dân địa phương, đây là nghi thức mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu an và mở đầu năm mới theo tinh thần truyền thống. Lễ hội đã tồn tại hơn 500 năm và được chính phủ công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016.