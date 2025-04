Diễn biến nắng nóng hè năm nay sẽ thế nào?

Cao điểm nắng nóng sẽ là tháng 5-6

Nắng nóng đã bắt đầu khởi động ở các khu vực trên cả nước. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng mới chỉ xuất hiện cục bộ thì Nam Bộ, Tây Nguyên đã ghi nhận nắng nóng diện rộng.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Việt Nam, nhiệt độ từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024 nói chung cao hơn từ 0,5 độ C đến 1,5 độ C so với mức trung bình. Đặc biệt, nhiệt độ vào tháng 4.2024 rất cao, vượt trội mức trung bình lên đến 4 độ C ở các khu vực phía bắc.

Cao điểm nắng nóng ở miền Bắc là tháng 5-6.

Nhiệt độ trung bình cả nước năm 2024 là 24,87 độ C, cao hơn so với trung bình nhiều năm (thời kỳ 1991-2020) là 1,10 độ C. Với mức nhiệt độ trung bình này, chuẩn sai nhiệt độ năm 2024 của Việt Nam cao hơn trung bình toàn cầu 0,38 độ C và năm 2024 là năm có nhiệt độ trung bình năm toàn quốc cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc.

Giá trị cao nhất trước đó là năm 2019 - 24,8 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,98 độ C; và năm 2023 là 24,6 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,86 độ C.

Năm 2025, dự báo hiện tượng nắng nóng có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng bắt đầu xuất hiện tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Sau đó, nắng nóng mở rộng dần ra khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc Trung Bộ vào khoảng tháng 4 và phía Đông Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ khoảng tháng 5 trở đi.

Cao điểm nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ sẽ rơi vào tháng 5, tháng 6 và cao điểm nắng nóng ở khu vực Trung Bộ sẽ rơi vào khoảng tháng 7, tháng 8. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Về tình hình hạn hán và xâm nhập mặn cao điểm sẽ rơi vào các tháng đầu năm. Trong mùa khô đầu năm 2025, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 2 - 4, xâm nhập mặn tăng cao gây ảnh hưởng đến dân sinh, nông nghiệp tại các địa phương. Tuy nhiên tình trạng xâm nhập mặn không nghiêm trọng như mùa khô năm 2015 - 2016 và năm 2019 - 2020. Sau đó mùa mưa bắt đầu ở khu vực Nam Bộ xung quanh khoảng tháng 5, giúp cho tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực giảm dần.

Nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài hơn dự báo

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Phước Long (Bình Phước) 36.6 độ,...Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%.

Dự báo ngày 9-10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Cảnh báo từ ngày 11/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng dịu dần.

Chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - nhận định mùa mưa có khả năng bắt đầu từ tuần cuối tháng 4. Theo đối chiếu sẽ sớm hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10 ngày.