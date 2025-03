Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc lại thay đổi?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, nồm ẩm ở Đông Bắc Bộ tiếp tục kéo dài đến ngày 15/3. Đến ngày 16/3 nồm ẩm mới kết thúc khi có gió mùa Đông Bắc tràn về khiến cho nhiệt độ và độ ẩm giảm mạnh.

Trong 3 ngày tới nồm ẩm sẽ nặng hơn vì thời tiết tiếp tục ấm lên. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng lên từ 26-29 độ, độ ẩm không khí luôn cao trên 70%. Mưa mù liên tục xuất hiện về đêm và sáng. Nguyên nhân do Bắc Bộ đang chịu sự chi phối của cả vùng thấp phía Tây và gió Đông Nam.

Đến trưa và chiều vùng áp thấp phát triển lấn át gió ẩm, toàn miền Bắc sẽ dứt mưa. Sơn La và Điện Biên Phủ nằm gần vùng áp thấp nên sẽ nóng nhất với mức nhiệt 32-33 độ. Các nơi khác trời ấm với mức nhiệt từ 25-28 độ.

Dự báo từ khoảng 16/3, Bắc Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài ít nhất từ ngày 16 - 21/3. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm 6 - 7 độ C so với những ngày trước đó, rét đỉnh điểm rơi vào các ngày 20 - 21/3 khi nhiệt độ thấp nhất còn 14 độ C. Địa phương được dự báo có lạnh nhất là tỉnh Lai Châu, từ ngày 20 - 21/3, nhiệt độ thấp nhất tại tỉnh này xuống 10 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, ngoại trừ Thanh Hóa có mưa mù về đêm và sáng, các nơi khác đều tạnh ráo. Từ Huế đến Phan Thiết mức nhiệt từ 30-32 độ.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng mạnh và nóng. Tại TPHCM và một số nơi ở Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.