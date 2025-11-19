Vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp 3 người: Tìm thấy thi thể đầu tiên

Chiều 19/11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn hôm 14/11.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 15h cùng ngày, cách hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở 500m.

Tuy nhiên, do thi thể đã bắt đầu phân hủy, công tác nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, đưa thi thể ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chuyên môn giám định để xác minh danh tính nạn nhân.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại thôn Pứt xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng. Vào thời gian trên, một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, cả triệu mét khối đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.

Vụ sạt lở làm 3 người mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (SN 1997), chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt).

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.