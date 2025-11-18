Ám ảnh những vụ sạt lở trên cung đèo Khánh Lê

Đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), đoạn nối Khánh Hòa - Lâm Đồng (Nha Trang - Đà Lạt) dài 33km. Cung đèo này từ lâu được biết đến là một cung đường hiểm trở với địa hình dốc, uốn khúc và nguy cơ sạt lở cao mỗi mùa mưa.

Đêm 16 rạng sáng 17-11, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ trượt xuống khu vực khoảng Km 45 (thuộc địa phận đèo Khánh Lê) đã vùi một xe khách 40 chỗ (hãng Phương Trang) đang lưu thông. Hậu quả đau lòng khi có 6 người chết và 19 người bị thương. Vụ việc này được coi là một trong những thảm họa về sạt lở có thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất tại đèo Khánh Lê từ trước đến nay.

Vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê vào tối 16 rạng sáng ngày 17-11

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 6 người chết, hàng chục người bị thương

Đèo Khánh Lê thực sự là cung đèo "ám ảnh kinh hoàng" khi ghi nhận các sự cố sạt lở nghiêm trọng. Từ việc chia cắt giao thông hàng trăm người mắc kẹt đến thảm kịch vùi xe khách khiến nhiều người tử vong.

Báo Người Lao Động Online xin điểm lại những vụ sạt lở trong những năm qua.

Năm 2010 - thời điểm cung đèo đang được hoàn thiện đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở các đợt mưa lớn. Tình trạng này xuất hiện thường xuyên ở các năm tiếp theo khiến giới chức quản lý đường bộ liên tục phải xử lý các điểm sạt nhỏ - vừa dọn đất đá, vừa cảnh báo tạm thời cho lái xe.

Trong lúc đưa khách đi du lịch vào đêm 21-11-2014, một xe khách đã bị một tảng đá lớn chắn ngang đường đèo. Tảng đá lớn sạt lở ở Km52 thuộc đèo Khánh Lê, địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh cũ.

Tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang đường đèo vào ngày 21-11-2014

Vụ việc khiến hàng trăm ô tô, xe khách mắc kẹt; nhiều xe chở du khách nước ngoài từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại đã phải quay về. May mắn không có thiệt hại về người. Liên tiếp các năm sau đó, tuyến đường này dù đã được nâng cấp, khắc phục rất nhiều nhưng vẫn xảy ra các vụ sạt lở.

Tảng đá nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông năm 2014

Tiếp đó, năm 2016, vào ngày 3-11, nhiều xe khách đi tuyến Nha Trang - Đà Lạt tiếp tục chứng kiến một trận sạt lở nặng trên đèo Khánh Lê. Thời điểm này xuất hiện nhiều dòng thác lớn chảy xiết. Nước từ đỉnh núi đổ xuống đường đèo kéo theo một lượng đất đá rất lớn gây sạt nghiêm trọng. Vụ sạt cách đỉnh đèo khoảng 1,5 km.

Năm 2016, nước lớn xẻ thành thác đất đá tràn ra đường chia cắt hai tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa tại đèo Khánh Lê.

Năm 2017, ảnh hưởng cơn bão lịch sử bão số 12- Damrey, mưa lớn khiến đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều vụ sạt lở. Những mảng núi lớn bị sạt lở khiến giao thông ách tắc, gần nửa tháng.

Kinh hoàng nhất, cuối tháng 11-2017, 2 thanh niên đi xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt băng qua một thác nước đã bị cuốn xuống vực tử vong.

Sạt lở kinh hoàng năm 2017

Sạt lở đèo Khánh Lê năm 2017 khiến tuyến đường tê liện gần nửa tháng. Trong đó 1 vụ thác nước cuốn trôi 2 người tử vong

Vụ sạt lở gần như mất luôn con đường ở đèo Khánh Lê 2017

Năm 2018, một lần nữa đèo Khánh Lê trở thành cung đường "ám ảnh". Khoảng 16 giờ ngày 26-4, mưa lớn khiến một tảng đá to rơi xuống chắn ngang đèo Khánh Lê nối Nha Trang – Đà Lạt ngay trước mũi chiếc ô tô chở Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Quá khiếp đảm, người này quay xe trở về vì không thể đi qua.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2018, đèo này có khoảng 10 điểm thường xuyên sạt lớn và hàng chục điểm sạt nhỏ.

Vụ sạt đèo Khánh Lê năm 2018

Cả một mảng núi phải được gia cố sau đó

Đến năm 2024, đèo Khánh Lê chứng kiến lịch sử về mức độ sạt lở. Vụ việc xảy ra ngày 15-12-2024, mưa lớn liên tục đã gây hàng chục điểm sạt lớn–nhỏ trên đèo Khánh Lê, trong đó điểm nghiêm trọng ở Km 43+300 khiến hàng ngàn khối đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường hàng trăm mét.

Vào sáng 15-12-2024, do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến hơn 50.000m3 đất, đá tràn xuống lòng đường.

Nhiều khối núi đá nặng tới từ 100 - 400 tấn bị nứt rạn và sập xuống mặt đèo, chặn đường suốt chiều dài hơn 300 m

Sạt đèo Khánh Lê ngày 15-12-2024 khiến giao thông tê liệt hơn 1 tuần, việc khắc phục phải hơn 6 tháng sau đó

Hậu quả là QL27C bị tê liệt, khoảng 350 người và nhiều phương tiện bị mắc kẹt; công tác thông đường và khắc phục phải mất hơn một tuần mới mở thông được 1 làn. Công việc khắc phục vụ sạt lở kéo dài đến hơn 6 tháng sau đó.