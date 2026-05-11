Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường do Iran chỉ định

Theo báo cáo, tàu chở dầu thô cỡ lớn Agios Fanourios I thuộc sở hữu của Hy Lạp vận chuyển dầu từ Iraq, hiện đang ở Vịnh Oman và trên đường đến Việt Nam.

Iran nhấn mạnh rằng việc các tàu không thù địch đi qua eo biển chỉ có thể thực hiện thông qua các tuyến đường do chính quyền Iran chỉ định, sau khi phối hợp với Tehran và nhận được sự cho phép của nước này.

Trước đó, Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin nước này đã chính thức đưa vào hoạt động một cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

"Theo hệ thống mới được triển khai, tất cả các tàu có ý định đi qua eo biển sẽ nhận được email từ địa chỉ chính thức info@PGSA.ir nêu rõ các quy tắc và quy định khi đi qua," thông báo cho biết.

Press TV cho biết thêm rằng các tàu thuyền phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khuôn khổ quy định và xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz.

