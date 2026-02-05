Miền Bắc nắng mạnh, nhiệt tăng cao trước khi đón không khí lạnh mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc nắng ráo trước khi đón không khí lạnh mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 7/2, miền Bắc trời chuyển rét, khoảng ngày 8-9/2 có khả năng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng thời gian trên, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/2:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 18–20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22–24 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22–25 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 26–28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 21–24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24–27 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.