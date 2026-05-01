Đề xuất phạt tới 4 triệu đồng nếu để móng tay dài khi bán đồ ăn: Người bán lo lắng, người dân ủng hộ

Bộ Tư pháp mới đây đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức phạt tiền lên đến khoảng 3 – 4 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm vệ sinh cá nhân khi trực tiếp chế biến thực phẩm, như để móng tay dài, không giữ sạch sẽ....

Tại một số khu chợ và hàng quán vỉa hè ở Hà Nội, nhiều tiểu thương cho biết họ hiểu mục đích của quy định là đảm bảo vệ sinh, tuy nhiên vẫn còn không ít băn khoăn. Theo họ, việc siết chặt các tiêu chí liên quan đến an toàn thực phẩm là cần thiết, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều khiến họ lo lắng không nằm ở chủ trương mà ở cách triển khai cụ thể ngoài thực tế.

Người bán hàng ăn không đeo khẩu trang. Ảnh: Quỳnh Mai.

Chị Mai (bán bún tại Xa La, Hà Đông) chia sẻ: “Làm hàng ăn thì ai cũng biết phải sạch sẽ. Nhưng không có quy định cụ thể, rõ ràng thì rất khó thực hiện, người bán hàng như chúng tôi dễ bị xử phạt oan".

Chị cho biết thêm, trong quá trình chế biến, người bán thường xuyên phải tiếp xúc với nước, thực phẩm nóng, nên việc duy trì móng tay ngắn, sạch là điều họ vẫn làm hằng ngày. Tuy nhiên, nếu có tiêu chí đo lường cụ thể sẽ dễ áp dụng và thực hiện hơn.

Không chỉ riêng chị Mai, nhiều tiểu thương khác cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần ban hành hướng dẫn chi tiết hoặc đưa ra hình mẫu minh họa để người dân dễ hình dung và thực hiện. Nhiều người cũng đề xuất nên có giai đoạn “nhắc nhở – hướng dẫn” trước khi xử phạt, thay vì áp dụng ngay mức phạt cao.

Ở góc độ những người kinh doanh chuyên nghiệp lại đồng tình cao với dự thảo nghị định. Anh Minh - chủ một cửa hàng ăn uống ở Triều Khúc (Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết: “Quy định này thực ra không mới. Những nơi làm ăn bài bản đều yêu cầu nhân viên cắt móng tay gọn gàng, đeo găng tay khi chế biến. Nếu áp dụng nghiêm, sẽ tạo sự công bằng giữa các cơ sở". Theo anh, những cơ sở tuân thủ tốt quy định vệ sinh từ trước đến nay sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi khi thị trường được “làm sạch”.

Anh Minh cũng cho rằng, về lâu dài, các quy định rõ ràng sẽ giúp nâng cao hình ảnh ngành dịch vụ ăn uống, tạo niềm tin cho khách hàng và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp hơn.

Thực tế nhiều người bán hàng ăn không đeo khẩu trang, găng tay khi bán hàng. Ảnh: Quỳnh Mai.

Người tiêu dùng: “Đáng làm để đảm bảo an toàn”

Về phía người sử dụng dịch vụ, phần lớn ý kiến ủng hộ việc siết chặt quy định vệ sinh. Nhiều người cho rằng những chi tiết tưởng chừng nhỏ như móng tay lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm, bởi đây là nơi dễ tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách.

Chị Ngọc Anh (29 tuổi, Quảng Ninh, thường xuyên ăn ngoài khi lên Hà Nội làm việc) cho biết: “Nhiều khi nhìn thấy người bán móng tay dài, thậm chí còn sơn màu, mình cũng thấy không cảm tình. Nếu có quy định rõ ràng và xử phạt thì người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn”. Chị cho rằng, trong bối cảnh ăn uống ngoài hàng quán ngày càng phổ biến, việc nâng chuẩn vệ sinh là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Không ít người tiêu dùng chia sẻ rằng họ từng gặp những tình huống “mất thiện cảm” khi chứng kiến người chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh cá nhân, từ móng tay dài, không đeo găng tay đến việc vừa chế biến vừa sử dụng điện thoại. Những trải nghiệm này khiến họ e ngại, thậm chí quay lưng với một số quán ăn.

Một quán phở ở Hà Nội kê bàn ghế ra đường. Ảnh: Quỳnh Mai.

“Không chỉ móng tay, còn nhiều yếu tố khác như găng tay, khẩu trang, nguồn nước… Nếu làm nghiêm túc thì chất lượng dịch vụ sẽ nâng lên”, anh Tuấn, nhân viên văn phòng ở Thanh Hà, Hà Nội nói.

Theo anh Tuấn, quy định về móng tay có thể xem là một “phép thử” cho ý thức tuân thủ chung của người kinh doanh.

Nhiều người tiêu dùng cũng mong muốn việc thực hiện phải minh bạch, công bằng, tránh tình trạng kiểm tra mang tính hình thức hoặc xử phạt không đồng đều.

“Quan trọng là làm sao để người bán hiểu và tự giác thay đổi, chứ không phải chỉ sợ bị phạt”, chị Sinh, một khách hàng ở Cầu Giấy, Hà Nội nêu ý kiến.