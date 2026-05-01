Quảng Ninh: Phát hiện, thu giữ gần 2 tấn giá đỗ chứa chất cấm

Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ngày 28/4, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ tại tổ 45, khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tứ tại cơ quan công an. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh)

Xưởng sản xuất giá đỗ của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tứ, sinh năm 1997, nơi đăng ký thường trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình, hiện cư trú tại tổ 45, khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, trong xưởng có 06 bao đỗ mang nhãn hiệu “Lam Thien Ngan 999” cùng 240 thùng nhựa kích thước đường kính khoảng 30cm, cao 40cm, bên trong đang ủ giá đỗ. Tổng trọng lượng giá đỗ thành phẩm và đang trong quá trình sản xuất ước tính gần 2 tấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu giá đỗ tại cơ sở để trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Kết quả giám định xác định toàn bộ số giá đỗ tại cơ sở trên đều chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurine. Đây là loại hóa chất bền vững, khi xâm nhập vào cơ thể con người có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe; trước mắt có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, về lâu dài có nguy cơ gây tổn thương gan, thận, hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Tứ cho biết bắt đầu hoạt động sản xuất giá đỗ từ đầu năm 2026 đến nay. Tứ khai nhận đã sử dụng loại hóa chất cấm “Nước kẹo” (6-benzylaminopurine) trong quá trình sản xuất giá đỗ nhằm tăng năng suất và hình thức sản phẩm; sản phẩm giá đỗ mà đối tượng Tứ sản xuất được bán ra thị trường với giá dao động từ 7.000- 9.000 đồng/kg.

Đối tượng Nguyễn Văn Tứ cùng tang vật. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh)

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, kiểm đếm số lượng hàng hóa, nguyên liệu, phương tiện phục vụ sản xuất và tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.