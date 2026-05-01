Mỹ sắp tung "đòn kết liễu” với Iran? Ông Trump nhận 3 kịch bản tấn công "chớp nhoáng, chí mạng"

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn giằng co, chưa có hồi kết. Ảnh Kosser

Cuộc họp sẽ do Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, chủ trì, cho thấy ông Trump đang để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự tại Iran nhằm phá vỡ bế tắc ngoại giao hoặc tung “đòn kết thúc” trước khi chấm dứt xung đột, tờ Axios cho biết.

Ba kịch bản quân sự được đề xuất

Ba nguồn tin cho biết CENTCOM đã xây dựng một kế hoạch tấn công “chớp nhoáng mà chí mạng” nhằm vào Iran, có thể nhắm đến các mục tiêu hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu là phá thế bế tắc hiện tại và buộc hai bên quay lại bàn đàm phán sau nhiều vòng thương lượng thất bại.

Một phương án khác dự kiến được trình lên là kiểm soát một phần eo biển Hormuz để khôi phục hoạt động vận tải thương mại – động thái có thể đòi hỏi triển khai lực lượng trên bộ.

Kịch bản thứ ba là chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm nhằm kiểm soát kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cũng dự kiến tham dự cuộc họp này.

Nguy cơ Iran đáp trả quân sự mạnh mẽ

Các quan chức quân sự Mỹ cũng đang tính đến khả năng Iran sẽ tiến hành các hành động quân sự mạnh mẽ nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực để đáp trả lệnh phong tỏa.

Trước đó một ngày, ông Trump đã chỉ đạo các trợ lý chuẩn bị cho một chiến lược phong tỏa kéo dài tại Hormuz – được xem là công cụ gây sức ép chính lên Iran. Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục “siết chặt” nền kinh tế và xuất khẩu dầu của Tehran bằng cách ngăn chặn hoạt động vận tải đến và đi từ các cảng của nước này.

Các lựa chọn khác như dừng chiến tranh hoặc nối lại ném bom được đánh giá là rủi ro hơn so với chiến lược phong tỏa. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu Iran tiếp tục kháng cự.

Lo ngại nội bộ về thông tin chiến trường

Trong khi đó, xuất hiện thông tin cho rằng Phó Tổng thống JD Vance lo ngại ông Trump không nhận được bức tranh đầy đủ về cuộc chiến từ Lầu Năm Góc.

Các nguồn tin cho biết ông Vance đã đặt câu hỏi về độ chính xác của các báo cáo quân sự, đồng thời lo ngại Tổng thống chỉ được xem các đoạn tóm tắt ngắn “2 phút” mang tính tích cực, tạo cảm giác Mỹ đang chiếm ưu thế.

Một mối lo khác là Mỹ có thể cạn kiệt vũ khí, đặc biệt là kho tên lửa, khi xung đột kéo dài.

Chi phí chiến tranh và thế bế tắc hiện tại

Theo một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD, phần lớn dành cho đạn dược.

Cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ tám, đang ở giai đoạn nhạy cảm với lệnh ngừng bắn mong manh, căng thẳng quanh khả năng phong tỏa Strait of Hormuz và không có bên nào thực sự ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân kéo dài hơn 20 năm qua, Tehran lại đề xuất trì hoãn đàm phán vấn đề này sang giai đoạn sau.

Đáng chú ý, Tư lệnh Brad Cooper từng có buổi báo cáo tương tự với ông Trump chỉ hai ngày trước khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran – và theo một nguồn tin, chính cuộc họp đó đã góp phần dẫn tới quyết định phát động chiến dịch quân sự.