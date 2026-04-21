Bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, hạn chế vệ sinh cá nhân có thể bị phạt đến 20 triệu đồng?

Có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu bắt trẻ nhịn ăn, hạn chế vệ sinh cá nhân

Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Theo Điều 23 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi bạo lực với trẻ em nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có hành vi bắt nhịn ăn, bắt nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân.

Quy định này cho thấy, những hành vi từng bị coi là “cách dạy con nghiêm khắc” nay đã được pháp luật xác định rõ là hành vi bạo lực. Không chỉ gây tổn hại thể chất, việc ép trẻ nhịn ăn, nhịn uống hay hạn chế vệ sinh còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm lý, nhân cách của trẻ.

Cụ thể, Điều 23 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, cùng mức phạt trên còn áp dụng với các hành vi như gây tổn hại tinh thần, xúc phạm danh dự, lăng mạ, đe dọa, cô lập trẻ hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt gây tổn hại về thể chất, tinh thần.

Đáng chú ý, không chỉ xử phạt tiền, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu hành vi gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho trẻ, đồng thời buộc tiêu hủy các vật phẩm gây hại trong một số trường hợp.

Như vậy, “bắt trẻ nhịn ăn có bị phạt đến 20 triệu đồng không?”, nếu hành vi đó bị xác định là bạo lực và chưa đến mức xử lý hình sự.

Siết mạnh các hành vi bỏ mặc, bóc lột, xâm hại trẻ em

Luật sư Hoàng Anh Sơn cũng cho hay, không chỉ dừng ở hành vi bạo lực, Nghị định số 98/2026/NĐ-CP còn mở rộng chế tài với nhiều hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Điều 22 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hoặc bỏ mặc trẻ em tự sinh sống.

Trường hợp nghiêm trọng hơn: Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi bóc lột, lợi dụng trẻ em: Điều 24 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy mức độ, đối với các hành vi như bắt trẻ làm việc quá sức, ép đi xin ăn, lợi dụng hình ảnh trẻ em để trục lợi.

Ngoài ra, pháp luật cũng xử lý các hành vi lôi kéo trẻ vi phạm pháp luật: Điều 25 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi rủ rê, xúi giục, ép buộc trẻ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc xúc phạm danh dự người khác.

Ở góc độ chăm sóc sức khỏe: Điều 26 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm dinh dưỡng, không chăm sóc sức khỏe ban đầu hoặc cản trở việc tiếp cận dịch vụ y tế cho trẻ em.

Nghị định số 98/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/5/2026, thay thế Nghị định số 130/2021/NĐ-CP. Việc bổ sung, siết chặt các chế tài lần này cho thấy quan điểm nhất quán của Nhà nước: mọi hành vi xâm hại trẻ em, dù trong gia đình hay ngoài xã hội, đều phải bị xử lý nghiêm.

Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, trong bối cảnh nhiều vụ việc bạo lực trẻ em vẫn xảy ra, quy định mới không chỉ mang tính răn đe mà còn là lời nhắc nhở: chăm sóc, giáo dục trẻ em phải dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và hiểu biết pháp luật.