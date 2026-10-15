Đề xuất loạt thay đổi về biển báo giao thông, tài xế cần biết

Cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, dự kiến thay thế QCVN 41:2024/BGTVT. Dự thảo đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến biển báo, đèn tín hiệu và hệ thống chỉ dẫn trên đường cao tốc.

Cập nhật biển báo theo địa giới hành chính mới

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình áp dụng quy chuẩn hiện hành, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Một trong những nội dung được đề xuất điều chỉnh là biển chỉ dẫn địa danh, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Một số nội dung, hình minh họa trong quy chuẩn hiện hành vẫn sử dụng tên gọi đơn vị hành chính như huyện, thị xã, thị trấn.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung ký hiệu “EV” để nhận diện xe điện trên biển báo. Với những đối tượng chưa có biểu tượng quy định, nguyên tắc sử dụng chữ viết tắt hoặc chữ trên biển báo được làm rõ.

Bên cạnh đó, kích thước biển báo được đề xuất áp dụng linh hoạt hơn, căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường và điều kiện khai thác thực tế, nhất là tại đường nông thôn và những khu vực có điều kiện đặc thù.

Dự thảo quy chuẩn báo hiệu đường bộ đề xuất điều chỉnh khoảng cách đặt biển cảnh báo, bổ sung ký hiệu xe điện và thay đổi một số quy định về đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn trên cao tốc. (Ảnh minh họa)

Đề xuất thay đổi khoảng cách đặt biển cảnh báo

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất điều chỉnh khoảng cách đặt biển báo nguy hiểm, cảnh báo theo tốc độ của tuyến đường.

Theo phương án sửa đổi Điều 30, khoảng cách đặt biển được xác định theo bảng tương ứng với từng mức tốc độ. Khi có dữ liệu khảo sát, cơ quan bố trí biển ưu tiên căn cứ vào tốc độ khai thác phân vị 85% (V85). Nếu chưa có dữ liệu này, tốc độ thiết kế được sử dụng làm căn cứ.

Việc bố trí biển trên thực tế còn phải tính đến địa hình, tầm nhìn và tổ chức giao thông, nhằm bảo đảm người lái xe có đủ thời gian nhận biết cảnh báo và xử lý tình huống.

Đối với đường ô tô không phải cao tốc, dự thảo đề xuất thay cách bố trí biển chỉ dẫn trước nút giao theo khoảng cách cố định 20-50m bằng phương án tính toán phù hợp với tốc độ tuyến đường.

Quy định về biển cấm cũng được đề xuất làm rõ. Theo đó, biển phải đặt tại vị trí bắt đầu có hiệu lực của nội dung cấm. Nếu không thể đặt đúng vị trí vì điều kiện địa hình hoặc yêu cầu an toàn, biển có thể được bố trí phía trước, kèm biển phụ thông báo khoảng cách đến nơi bắt đầu áp dụng lệnh cấm.

Đề xuất điều chỉnh đèn tín hiệu, bổ sung biển chỉ dẫn trên cao tốc

Đối với đèn tín hiệu giao thông, dự thảo đề xuất không bố trí một đồng hồ đếm ngược dùng chung cho nhiều cụm đèn nếu có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng của đèn hình mũi tên và đèn hiển thị hình phương tiện cũng được đề xuất làm rõ.

Các yêu cầu về vị trí lắp đặt, độ cao, khoảng cách và tầm nhìn của đèn tín hiệu sẽ được xem xét phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Trên đường cao tốc, dự thảo đề xuất hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn lối vào, lối ra, địa danh và thông tin định hướng hành trình. Đáng chú ý, phương án bổ sung số điện thoại khẩn cấp, thông tin liên hệ lực lượng cứu hộ, cảnh sát giao thông và biển chỉ dẫn đến đoạn dừng xe khẩn cấp cũng được đề cập.

Ngoài ra, quy định về biển báo điện tử có thông tin thay đổi (VMS) được đề xuất chỉnh lý, làm rõ phạm vi sử dụng và nguyên tắc hiển thị. Dự thảo cũng bổ sung mã màu thể hiện tình trạng khai thác giao thông trên sơ đồ nút giao, hỗ trợ người lái xe theo dõi tình hình lưu thông và lựa chọn lộ trình.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quá trình xây dựng dự thảo đã nhận được hơn 300 ý kiến góp ý từ 38 cơ quan, đơn vị, cùng sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan quản lý và lực lượng cảnh sát giao thông.

Các nội dung trên hiện là đề xuất trong quá trình xây dựng quy chuẩn mới, chưa phải những quy định đã chính thức có hiệu lực.