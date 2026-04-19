Hà Nội thông tin về chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Mới đây, cử tri các phường trung tâm Hà Nội đã có kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm, điều chỉnh giờ làm, giờ học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Đồng thời cử tri yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định. Cùng với đó, ban hành chính sách phù hợp để hỗ trợ cho người dân khi chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện vì hiện nay kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn.

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo để trình HĐND, UBND TP thông qua, ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; quy định các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông phát thải gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, bảo đảm phù hợp với Luật Thủ đô sửa đổi năm 2026 (đang trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua).

Ảnh minh họa

Ngày 7/12/2025, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 330/KH UBND về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Theo đó, Công an Thành phố chủ trì nội dung Nhóm giải pháp Tổ chức giao thông và Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành giao thông (Nhóm giải pháp đột phá). Căn cứ các chức năng nhiệm vụ được giao theo phân công, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an Thành phố để thực hiện.

Công an Hà Nội sẽ làm việc với quản trị viên các nhóm "xe ghép"

Đối với việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, UBND TP Hà Nội cho biết, việc xử lý đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định... trên địa bàn Thành phố hiện nay thuộc chức năng, thẩm quyền của lực lượng Công an và Chủ tịch UBND cấp xã.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng, Công an Thành phố và UBND cấp xã tăng phát hiện, lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đáng chú ý, trước tình trạng xe ô tô vận tải hành khách trá hình, "xe ghép", "xe tiện chuyến", taxi "dù" hoạt động phức tạp, tiềm ẩn phát sinh nhiều vấn đề về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô; tình trạng "xe dù, bến cóc" vẫn diễn ra, xe khách chạy lòng vòng trong phố để đón, trả khách sai quy định, gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông... Trong thời gian tới, Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin quản trị viên của các hội, nhóm, ứng dụng có liên quan đến hoạt động "xe ghép", "xe tiện chuyến". Phối hợp với các đơn vị liên quan mời các chủ tài khoản, quản trị hội, nhóm, ứng dụng "xe ghép", "xe tiện chuyến" để làm việc, đồng thời yêu cầu các quản trị viên hội nhóm cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật, trường hợp phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật...