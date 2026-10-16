Cận cảnh biệt thự bán đấu giá 277 tỷ đồng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã đấu giá thành công căn biệt thự số 99 đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam) của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn với giá 277 tỷ đồng. Ảnh: Căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quan sát từ bên ngoài.

Theo ghi nhận của PV, mặt đường Trần Hưng Đạo đang được rào tôn, căn biệt thự bị cắt một phần cổng và cây xanh để phục vụ việc thi công tuyến đường. Ảnh: Căn biệt thự trước khi bị ngăn cách hàng rào tôn (trái) và thời điểm hiện tại (ảnh chụp ngày 16/10/2026).

Một hàng xóm cho biết, căn biệt thự bỏ hoang đã 10 năm, gần đây một người đàn ông trung niên trúng đấu giá mua lại nhưng thi thoảng mới đến xem rồi lại rời đi. Người hàng xóm chia sẻ, mặt đường rào phục vụ thi công công trình nên căn biệt thự này và cả dãy phố đều rơi vào tình trạng hạn chế hoạt động, không thể cho thuê hoặc kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên, khi biết căn biệt thự vừa được đấu giá thành công với mức giá 277 tỷ đồng, người hàng xóm cho biết giá này có thể thấp hơn giá trị thực tế trên thị trường hiện nay. Ảnh: Bên trái căn biệt thự có khoảng sân trống.

Theo quan sát, căn biệt thự cao 2 tầng, mặt tiền khoảng gần 10m, chiều sâu khoảng 30m, có khoảng sân trống. Nhìn vào trong, căn phòng tầng một trống, bên ngoài lớp sơn, xi măng trát tường đã bong tróc, phủ rêu. Hàng cây, cổng bên ngoài đã bị phá dỡ. Ảnh: Một căn phòng dưới tầng quan sát từ ngoài vào.

Được biết, liên quan đến sai phạm tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cơ quan tố tụng đã phong tỏa nhiều tiền, tài sản và kê biên căn biệt thự diện tích 357m2 nêu trên của bà Nhàn, căn biệt thự này bà Nhàn nhờ người thân đứng tên.

Theo bản án, do được cựu lãnh đạo tỉnh ưu ái, Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền hơn 665,7 tỷ đồng. Qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.