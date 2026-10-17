Moscow chịu gián đoạn 6 đêm liên tiếp khi Ukraine tung đòn cực mạnh vào huyết mạch dầu mỏ Nga

Khói bao trùm một nhà thờ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow ngày 18/6. Ảnh STRINGER (EFE)

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay và thông báo của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya), hoạt động hàng không tại Moscow tiếp tục bị hạn chế trong đêm 16, rạng sáng 17/10, đánh dấu đêm thứ sáu liên tiếp thủ đô Nga áp dụng biện pháp này.

Tối 16/10, Rosaviatsiya thông báo tạm đình chỉ hoạt động tại 3 trong số 4 sân bay lớn của Moscow, gồm Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky, do các rủi ro an ninh.

“Các hạn chế tạm thời đối với hoạt động máy bay đến và đi đã được áp dụng. Những biện pháp này là cần thiết để bảo đảm an toàn hàng không”, cơ quan này cho biết.

Trước đó cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Nga thông báo hoạt động hàng không dân dụng tại tỉnh Moscow được đặt dưới chế độ “giám sát đặc biệt” của bộ này và Rosaviatsiya.

Tối hôm trước, cả 4 sân bay ở Moscow cùng sân bay Pulkovo tại thành phố St. Petersburg cũng đã phải tạm dừng các chuyến bay.

Ban đầu, Rosaviatsiya chưa thông báo hạn chế hoạt động tại sân bay Sheremetyevo trong đêm 16/10. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi chuyến bay độc lập cho thấy sân bay này cũng gặp tình trạng gián đoạn và chậm trễ.

Theo trang theo dõi hàng không Flightradar24, Sheremetyevo khi đó là sân bay có mức độ gián đoạn nghiêm trọng thứ năm thế giới, với các vấn đề lớn trong hoạt động khai thác. Đến khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương, Rosaviatsiya thông báo áp dụng các hạn chế tạm thời tại sân bay này.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết đến 1 giờ 30 sáng 17/10, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn gần 30 UAV đang hướng về thủ đô.

Việc liên tục hạn chế không phận khiến hành khách phải xếp hàng dài tại các sân bay, hàng trăm chuyến bay bị chậm trễ. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết đang điều động thêm nhân viên đến các sân bay ở thủ đô để xử lý tình hình.

Trước đó, ông Sobyanin tuyên bố Nga đã đánh chặn gần 500 UAV Ukraine nhằm vào khu vực Moscow trong các đêm 13-15/10. Đêm tiếp theo, ông cho biết gần 100 UAV Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời thủ đô. Những con số này do giới chức Nga công bố, chưa được kiểm chứng độc lập.

Ukraine chấm dứt tạm ngừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Các đợt hạn chế không phận mới nhất ở Moscow diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/10 tuyên bố Kiev sẽ không tiếp tục kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Trước đó, Ukraine đã tạm ngừng tập kích các cơ sở lọc dầu của Nga trong 3 ngày nhằm đáp ứng yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đơn phương tuyên bố Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, dù Kiev cho biết không có thông tin về thỏa thuận như vậy.

Ông Trump cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga đang đẩy giá dầu và dầu diesel trên toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, theo Kyiv Independent, những diễn biến trên thị trường năng lượng cho thấy cuộc chiến của Mỹ tại Iran mới là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá cả.

Trong nỗ lực đáp ứng yêu cầu của ông Trump, Ukraine đã tạm dừng các cuộc tập kích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đe dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, đồng thời có động thái thỏa thuận mua dầu diesel từ Moscow, theo bài báo.

Trong khi đó, Nga vẫn tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ngày 15/10, ông Zelensky tuyên bố thời gian tạm ngừng các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu Nga đã kết thúc.

“Chúng tôi kết thúc việc này”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Diễn biến mới cho thấy nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tiếp tục leo thang, trong khi hoạt động hàng không tại thủ đô Nga vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các mối đe dọa từ UAV.