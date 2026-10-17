Nguyên nhân metro Bến Thành - Suối Tiên dừng chạy gần 1 giờ

Sáng 17/10, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) cho biết tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) phải tạm ngưng hoạt động gần 1 giờ (từ 7h04 đến 7h57 cùng ngày). Nguyên nhân xuất phát từ sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia đã làm mất điện toàn Trạm 220kV Thủ Đức.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Nguyễn Huế

"Sự cố khiến 14 lượt chạy tàu metro Bến Thành - Suối Tiên bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ quán tính di chuyển, không có đoàn tàu nào bị dừng hẫng giữa đường ray hay trong hầm mà đều cập ga an toàn để trả khách. Sau khi hệ thống điện được khôi phục, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam thực hiện tái lập phụ tải, đưa toàn tuyến vận hành bình thường trở lại vào lúc 7h57 cùng ngày", đại diện HURC1 thông tin.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), sự cố tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức (do Công ty Truyền tải điện 4 quản lý) đã làm gián đoạn cung cấp điện diện rộng tại các phường khu vực phía Đông TPHCM và hệ thống metro số 1.

Ngay sau khi phát sinh sự việc, EVNHCMC đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam sử dụng hệ thống điều khiển điện từ xa nhanh chóng tái lập điện cho các phụ tải ưu tiên, trong đó có tuyến metro số 1. Đồng thời, khôi phục cấp điện cho các khu vực nhà dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Sau 53 phút tạm ngưng, hoạt động cung cấp điện và vận hành tàu metro đã trở lại bình thường.