Có chuyến bay đại biểu Quốc hội đi họp mà bị hoãn đến 3 lần

Trễ nhiều khiến "hành khách không thể nào vui vẻ được”

Chiều 12/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (đoàn TP.HCM) đề cập đến tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến trong vận tải hàng không. Theo bà Phúc, việc bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ chưa thực sự được quan tâm tương xứng, dù được hỗ trợ đổi chuyến, nhưng thường là phải chịu chi phí phát sinh.

“Hãng bay đúng giờ là hiếm, trễ là bình thường”, bà Phúc nói và cho rằng, việc này khiến hành khách “không thể nào vui vẻ được”.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc. Ảnh: Như Ý.

Về lý do hàng không chậm, trễ chuyến, theo bà Phúc, tiếp viên thường giải thích là do lý do thời tiết, lý do kỹ thuật, do khai thác, hoặc do tàu bay về muộn… với giọng rất dịu ngọt. Bà Phúc nói, vì lý do thời tiết, lý do kỹ thuật thì hành khách có thể thông cảm được, vì sự an toàn của bản thân, nhưng vì lý do tàu bay về muộn, hoặc do khai thác thì “không thuyết phục cho lắm”.

Bà Phúc cho rằng đã có những vụ xô xát xảy ra liên quan vấn đề máy bay chậm chuyến, hủy chuyến. Nhiều vụ việc lan toả rất rộng, khiến hình ảnh hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng. Việc sửa luật lần này là dịp để làm rõ hơn quyền và trách nhiệm các bên liên quan, chứ hiện tại “vẫn còn chung chung” và “quyền của khách đang bị trôi lơ lửng”.

Nữ đại biểu đề nghị sửa theo hướng hãng hàng không phải công khai lý do chậm, hoãn, hủy chuyến và thời gian dự kiến khắc phục và cũng không quá hai lần.

Bà Phúc lấy ví dụ, tại kỳ họp thứ 8 và 9, có những chuyến bay mà đại biểu Quốc hội đi họp bị hoãn đến ba lần và hơn 2 tiếng. “Đó là thực tế và nhiều đại biểu đã chứng kiến việc này” - đại biểu nói và cho biết, khi hành khách được biết sớm, họ có thể chủ động sắp xếp công việc, giảm căng thẳng.

Đối với những trường hợp bất khả kháng vì lý do thời tiết và kỹ thuật phải chấp nhận, không giới hạn số lần và thời gian.

Bộ trưởng mong được chia sẻ

Cũng theo đại biểu Huỳnh Thị Phúc, cần quy định rõ thời hạn hoàn tiền vé theo hướng tối đa 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Nếu chậm, hãng có thể phải chịu chế tài hoặc bồi thường tương ứng. Hiện nay, các hành khách được hoàn tiền thường rất lâu mới nhận được tiền.

Nữ đại biểu đoàn TPHCM cho rằng, cần quan tâm đến tính minh bạch quy trình phục vụ hành khách. Khi không có quy trình, quy chuẩn, hành khách không biết mình được quyền gì, còn nhân viên phục vụ không có căn cứ nhất quán để xử lý khi tình huống xảy ra.

Cục Hàng không Việt Nam cần công bố định kỳ các chỉ số hoạt động của từng hãng như tỷ lệ hoàn tiền đúng hạn, tỷ lệ giải quyết khiếu nại. Việc này, theo đại biểu không phải để tạo áp lực mà để hình thành một cơ chế cạnh tranh tích cực, giúp hành khách có thông tin minh bạch khi lựa chọn dịch vụ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Như Ý.

Giải trình sau đó, về tình trạng chậm, hủy chuyến trong vận tải hàng không, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nói nguyên nhân khách quan như do thời tiết, thiếu hụt máy bay, đứt gãy chuỗi cung ứng phụ tùng, điều kiện cơ sở hạ tầng hàng không hạn chế, mật độ khai thác cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng dẫn ví dụ một chuyến bay vào sân bay Tân Sơn Nhất khi không có đường hạ cánh, phải chờ 15 phút, thậm chí cả tiếng ở trên trời. “Các hãng hàng không cũng rất sốt ruột và việc này gây ra ô nhiễm môi trường, tốn kém kinh phí xăng dầu”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dự luật đã bổ sung các quy định liên quan trách nhiệm của hãng hàng không khi chậm, trễ chuyến để khép chặt hơn về phạt, bảo đảm cho hành khách. Với những thực trạng như chậm, hủy chuyến bay, Bộ trưởng mong muốn được chia sẻ, bởi lẽ lãnh đạo ngành và các hãng hàng không đều không muốn điều này xảy ra.