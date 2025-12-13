Đầu ô tô bẹp dúm sau tai nạn, huy động xe cẩu cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Sáng 13/12, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.N

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày, xe tải BKS 50E-396.XX lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km153 (đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng), phương tiện bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe tải BKS 43H-175.XX chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu cabin xe tải biển số 50E bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin lái, không thể tự thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp cùng đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông.

Đồng thời, xe cẩu cứu hộ cũng được điều động để phá cabin, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.