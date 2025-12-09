Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương

Sự kiện: An toàn giao thông

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 13 người thương vong.

Sáng 9-12, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương - 1

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương - 2

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 12 phút sáng cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính lái xe) với xe đầu kéo mang BKS 15C-360.35 kéo rơ-móóc BKS 15R-149.06 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982; trú tại TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người khách trên xe chết tại chỗ, 10 người bị thương. Các phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 2 người chết, 3 người bị thương
Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 2 người chết, 3 người bị thương

Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị) làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Thường ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 07:31 AM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN