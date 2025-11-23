Ăn nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Rạng sáng 19/11, Cường đã sử dụng rượu bia và lái xe máy chở theo Nguyễn Trọng Sơn (SN 2008, ngụ xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dể (SN 1997, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

Nguyễn Trọng Cường tại cơ quan điều tra.

Xe máy do Cường cầm lái lưu thông đến đường Lý Thường Kiệt đoạn thuộc Khu phố 10 (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe máy khác đang lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, Sơn và Dể té va vào trụ đèn bên đường và tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, các bên có liên quan tự ý đi chuyển xe và rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Cường là 1.3 mol/lít. Ngoài ra, Cường chưa có giấy phép lái xe. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.