Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 2 người chết, 3 người bị thương
Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị) làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh
Sáng 8-12, UBND xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị cho biết trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh, đoạn qua địa bàn xã, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, một xe đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ gặp sự cố. Đúng lúc này, một xe tải chạy phía sau không kịp xử lý đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo.
Cú va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương đã được lực lượng tại chỗ và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các đơn vị cũng phối hợp hỗ trợ phương tiện gặp nạn, đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến.
08/12/2025 08:59 AM (GMT+7)