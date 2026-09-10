Danh tính 2 tài xế ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng, Hà Nội

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm việc với hai tài xế liên quan vụ hai ô tô có biểu hiện lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục xử lý.

Sáng 10/9/2026, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai phương tiện gồm xe taxi Thanh Nga biển kiểm soát 30E-438.46 và xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29F-059.06 có biểu hiện lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng. Sau đó, hai phương tiện xảy ra va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe taxi là anh P.Q.Đ. (SN 1994, trú tại Ninh Bình); người điều khiển xe ô tô 16 chỗ là anh T.V.H. (SN 1985, trú tại Hà Nội).

Trong ngày 10/9, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời hai tài xế đến trụ sở để làm việc.

Hình ảnh hai xe ô tô chèn ép nhau trên đường Giải Phóng được đăng trên MXH. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Lái xe khách T.V.H. (áo cam) và lái xe taxi P.Q.Đ. (áo trắng) tại cơ quan Công an. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Bước đầu, cơ quan Công an xác định khoảng 19h30 ngày 9/9/2026, anh T.V.H. điều khiển xe ô tô khách biển vàng 29F-059.06 lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng Lê Duẩn - Trường Chinh. Thời điểm này, trên xe không có hành khách.

Khi đến khu vực lối quay đầu dưới gầm cầu vượt Vọng, anh H. điều khiển xe quay đầu về hướng Lê Duẩn thì xảy ra va chạm với xe taxi Thanh Nga biển vàng 30E-438.46 do anh P.Q.Đ. điều khiển, đang quay đầu cùng chiều.

Sau va chạm, hai bên có dừng phương tiện nhưng không xuống xe để giải quyết vụ việc. Sau đó, hai tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện đuổi nhau, lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng. Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy đối với hai tài xế. Kết quả, cả hai đều không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp bàn giao vụ việc, người và phương tiện liên quan cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục xác minh, điều tra, giải quyết theo quy định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.