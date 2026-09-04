Xử lý tài xế xe giường nằm đi lùi trên đường cấm

Trưa 4/9, đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân với nội dung trong đó có video ghi lại hình ảnh một chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 14H-090.XX chạy tuyến Móng Cái - Hà Nội có hành vi lùi xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Viên (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Tài xế có hành vi lùi xe tại đường có biển cấm đi ngược chiều.

Đây là tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều và hành vi của tài xế không chỉ khiến các phương tiện khác lưu thông khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị địa bàn là Đội CSGT số 14 khẩn trương xác minh.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế.

Tài xế điều khiển xe khách 14H-090.XX được xác định là P.Q.T. (SN 1983, trú tại Quảng Ninh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn xác định tài xế điều khiển phương tiện chạy không đúng tuyến đường được phép hoạt động.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.Q.T. các hành vi: lùi xe ở đường có biển cấm đi ngược chiều và điều khiển xe chạy không đúng tuyến đường được phép hoạt động. Tổng mức phạt của tài xế là 3,2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp, lái xe kinh doanh vận tải hành khách nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; điều khiển phương tiện đúng tuyến, đúng hành trình được cấp phép, tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các quy định về bảo đảm TTATGT.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT có thể cung cấp hình ảnh, video cho lực lượng chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.