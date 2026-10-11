Danh sách thành viên Ủy viên Kiểm tra Trung ương sau khi nhân sự được kiện toàn

Tại Đại hội XIV của Đảng (tháng 1/2026), ở Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, có 23 nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (ông đã đảm nhiệm cương vị này từ cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII).

Một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ảnh: ubkttw.vn

Sau Đại hội XIV, vào tháng 3/2026, tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó ông được bầu và Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng trong tháng 3/2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng khi đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 -2030, sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Mới đây vào tháng 9/2026, một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khác là ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Trần Văn Phúc (trái), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: ubkttw.vn

Đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ông Trần Quang Bảo sinh năm 1974, quê quán: Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lâm nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Sau khi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Đ.X

Cũng trong tuần qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, về việc chuẩn y ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông từng là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an). Từ 9/2021 - 8/2024, ông là Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ 10/2025 đến nay, ông là thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Như vậy tính từ sau Đại hội XIV đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 2 nhân sự điều động đi nhận công tác mới, có 2 nhân sự được bầu bổ sung nên danh sách hiện nay của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn là 23 thành viên.

Danh sách 23 thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

5. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

6. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

7. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

8. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

9. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm

10. Đồng chí Trần Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên

13. Đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên

16. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Ủy viên

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Ủy viên

18. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Ủy viên

19. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên

20. Đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên

21. Đồng chí Phạm Thái Hà, Ủy viên

22. Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên

23. Đồng chí Trần Quang Bảo, Ủy viên