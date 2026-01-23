23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới

Chiều nay, tại phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp thứ nhất hội nghị Trung ương khóa 14 sáng nay, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đã biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 gồm 25 người (23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm).

Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khoá 14. Ảnh: TTXVN

Kết quả, Trung ương khóa 14 đã bầu 23 người tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao.

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

3. Ông Trần Tiến Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

4. Bà Trần Thị Hiền, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

5. Ông Đinh Hữu Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

6. Ông Hà Quốc Trị, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

7. Ông Đoàn Anh Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

10. Ông Lê Văn Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

11. Ông Đào Thế Hoằng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

13. Ông Đinh Văn Cường, ,ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

14. Ông Trần Quốc Bình, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

15. Ông Trịnh Thế Bình, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

16. Ông Trần Văn Phúc, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

20. Ông Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

22. Ông Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban có thể đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

Hàng năm, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cơ quan này sẽ báo cáo Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp.