Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo thông báo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: PV.
Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XIII, XIV.
Quá trình công tác, ông Nghiêm Xuân Thành có thời gian dài công tác trong ngành ngân hàng, từng trải qua nhiều vị trí: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Vietcombank; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.
Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2024, ông Thành được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Đến tháng 11/2024, ông Thành được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Từ tháng 7/2025, ông Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới).
Tháng 3/2026, ông Nghiêm Xuân Thành được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện là ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.
Trong 23 nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, có Chủ nhiệm là Ủy viên Bộ Chính trị, 6 nhân sự là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
