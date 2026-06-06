Dán biển số giả để qua mắt camera, tài xế nhận cái giá quá đắt

Một tài xế tại Ninh Bình đã dùng băng dính đen chỉnh sửa ký tự trên biển kiểm soát phương tiện nhằm biến biển số thật thành biển số khác. Hành vi này bị phát hiện qua clip do người dân cung cấp cho lực lượng chức năng và bị xử phạt 23 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1/6/2026, tại Km222+300 Quốc lộ 1A, anh Đỗ Đ.H (sinh năm 1990, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô Mitsubishi mang biển kiểm soát 35A-610.xx.

Quá trình tham gia giao thông, tài xế đã dùng băng dính đen dán lên các ký tự trên biển kiểm soát của xe, làm thay đổi thành biển số 35A-840.92.

Hành vi dán biển số này đã được camera hành trình của một phương tiện đi phía sau ghi lại và phản ánh đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh hình ảnh, đối chiếu dữ liệu đăng ký phương tiện, xác định chủ xe và mời người vi phạm đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đỗ Đ.H thừa nhận hành vi dùng chất liệu khác dán lên chữ, số trên biển kiểm soát phương tiện.

Dùng băng dính dán biển số để làm thay đổi thông tin, một tài xế ở Ninh Bình bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Với hành vi dán biển số làm thay đổi thông tin nhận dạng của phương tiện, tài xế bị xử phạt 23 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện không thực hiện các hành vi dán, che hoặc làm thay đổi ký tự trên biển kiểm soát nhằm né tránh việc giám sát, xử lý vi phạm. Hiện nay, hệ thống camera giám sát cùng sự tham gia giám sát của người dân đang góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.